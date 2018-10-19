19 октября 2018, пятница

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

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Трамп недоволен потоком мигрантов из Мексики

Трамп недоволен потоком мигрантов из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отдать приказ закрыть границу с Мексикой в связи с большим потоком мигрантов.

"Я настойчиво прошу Мексику остановить этот натиск, и если это невозможно, я попрошу военных закрыть нашу южную границу!" - заявил Трамп.

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