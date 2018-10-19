Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отдать приказ закрыть границу с Мексикой в связи с большим потоком мигрантов.
"Я настойчиво прошу Мексику остановить этот натиск, и если это невозможно, я попрошу военных закрыть нашу южную границу!" - заявил Трамп.
....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2018 г.
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