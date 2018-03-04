Трамп пригрозил ввести пошлину на европейские автомобили

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину на ввоз в страну европейских автомобилей, передает DW.

"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того высокие тарифы и барьеры на пути наших компаний, которые ведут там бизнес, мы просто введем пошлину на их автомобили, которые свободно продаются в США", - написал он в Twitter.

При этом Трамп упомянул о "торговом дисбалансе" в отношениях США и ЕС: по его словам, в Евросоюзе "невозможно продавать" американские машины.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018 г.

Как отмечается, этим постом американский президент отреагировал на заявления лидеров Евросоюза о том, что им придется принять меры, если США введут пошлину на импорт в страну стали и алюминия.

Напомним, 1 марта Трамп пообещал на следующей неделе подписать документ, который предусматривает 25% пошлины на импорт стали и 10% пошлины на ввоз алюминия.

Выступая перед американскими сталелитейщиками, Трамп назвал "позорной" ситуацию, при которой американские предприятия на протяжении десятилетий страдают от иностранной конкуренции. Пошлины приведут к появлению новых рабочих мест и оздоровлению американской экономики, считает он.

В ответ председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз собирается принять ответные меры для защиты своих интересов. Еврокомиссия уже в следующие дни представит проект таких мер.

Председатель немецкого Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф потребовал от ЕС "немедленных действий". По мнению немецких производителей стали, Трамп нарушает правила Всемирной торговой организации, и для своей защиты необходимо "использовать инструменты, которые предоставляет ВТО".