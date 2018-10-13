13 октября 2018, суббота

Трамп пригрозил Саудовской Аравии "суровым наказанием" за убийство оппозиционного журналиста

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал "суровое наказание" в отношении Саудовской Аравии в случае, если страна окажется виновна в исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает ВВС.

Трамп пообещал "раскрыть правду" о случившемся с журналистом в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

По информации издания, президент США обещал обсудить "ужасную ситуацию в Турции" с королем Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора.

Отмечается, что ранее Трамп пытался наладить хорошие отношения с государством. Он также исключил прекращение крупных военных контрактов США с королевством на основании потери рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает санкционный список представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста.

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Напомним, Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, заявляя, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание консульства.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

12 октября Турция сообщила властям США о наличии аудио- и видеодоказательств убийства журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии.

Записи турецких спецслужб свидетельствуют, что Хашкаджи был задержан в консульстве 2 октября, а затем убит и расчленен.

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