Трамп пригрозил Мексике разорвать соглашение о зоне свободной торговли

Трамп вновь угрожает выйти из NAFTA, если Мексика не остановит поток мигрантов в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Мексики, что его страна выйдет из соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если те не предпримут мер, чтобы остановить наркотрафик и нелегальную миграцию.

"Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, NAFTA. Нужна стена!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 апреля 2018 г.

В еще одном посте американский президент отметил, что мигранты пытаются использовать программу Отложенные действия для прибывающих детей (DACA), чтобы остаться в США.

Ранее Трамп попросил у Пентагона помощи в строительстве стены на границе с Мексикой.

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Напомним, на первой большой пресс-конференции после президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что готов приступить к строительству стены на границе с Мексикой сразу после прихода к власти.

"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", - сказал он и добавил, что намерен добиться от Мехико возмещения затрат на строительство.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался финансировать строительство стены на границе с США.

В сентябре 2017 года на границе с Мексикой начали строить прототипы стен на границе.