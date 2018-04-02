Трамп пригрозил Мексике разорвать соглашение о зоне свободной торговли

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Трамп вновь угрожает выйти из NAFTA, если Мексика не остановит поток мигрантов в США
Фото: minval.az

Трамп вновь угрожает выйти из NAFTA, если Мексика не остановит поток мигрантов в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Мексики, что его страна выйдет из соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если те не предпримут мер, чтобы остановить наркотрафик и нелегальную миграцию.

"Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, NAFTA. Нужна стена!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

В еще одном посте американский президент отметил, что мигранты пытаются использовать программу Отложенные действия для прибывающих детей (DACA), чтобы остаться в США.

Ранее Трамп попросил у Пентагона помощи в строительстве стены на границе с Мексикой.

Напомним, на первой большой пресс-конференции после президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что готов приступить к строительству стены на границе с Мексикой сразу после прихода к власти.

"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", - сказал он и добавил, что намерен добиться от Мехико возмещения затрат на строительство.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался финансировать строительство стены на границе с США.

В сентябре 2017 года на границе с Мексикой начали строить прототипы стен на границе.

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