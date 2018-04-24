Трамп пригрозил Ирану "большими проблемами" в случае возобновления ядерной программы

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о "больших проблемах", если Тегеран решится возобновить ядерную программу.

Об этом он заявил перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, передает Reuters.

"У них будут еще большие проблемы, чем когда-либо", - сказал Трамп.

Глава Белого дома также в очередной раз назвал ядерное соглашение с Ираном "безумием".

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Ранее Трамп требовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерного соглашения от 2015 года, в противном случае, он откажется продолжить санкции США в отношении Ирана.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов "энергично" возобновить обогащение урана, если США реализуют свои угрозы.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном и призывал пересмотреть ее.