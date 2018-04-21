Трамп пригрозил Демократической партии ответным иском  

Президент США Дональд Трамп пообещал отреагировать ответными действиями в связи с иском, поданным Демократической партией в отношении его предвыборного штаба. Об этом американский президент сообщает в Twitter.

"Только что услышал: демократы-обструкционисты подали в суд на штаб. Это может быть хорошей новостью, потому что мы теперь ответим относительно серверов Национального комитета Демократической партии, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и электронных писем Клинтон", – заявил Трамп в Твиттере.

Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Напомним, 20 апреля Комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск против правительства России, предвыборного штаба Дональда Трампа и организации WikiLeaks по делу о хакерских атаках с целью помочь действующему президенту США выиграть в гонке в 2016 году.

Жалоба, поданная в федеральный окружной суд Манхэттена, утверждает, что высокопоставленные представители штаба Трампа сговорились с российским правительством и его военным разведывательным агентством. Сговор имел целью нанесение ущерба Клинтон и помочь Трампу.

Непосредственно Трамп не указан ответчиком в этом иске. Однако туда вошли его соратники.