Трамп пригрозил Демократической партии ответным иском  

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал отреагировать ответными действиями в связи с иском, поданным Демократической партией в отношении его предвыборного штаба. Об этом американский президент сообщает в Twitter.

"Только что услышал: демократы-обструкционисты подали в суд на штаб. Это может быть хорошей новостью, потому что мы теперь ответим относительно серверов Национального комитета Демократической партии, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и электронных писем Клинтон", – заявил Трамп в Твиттере.

Напомним, 20 апреля Комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск против правительства России, предвыборного штаба Дональда Трампа и организации WikiLeaks по делу о хакерских атаках с целью помочь действующему президенту США выиграть в гонке в 2016 году.

Жалоба, поданная в федеральный окружной суд Манхэттена, утверждает, что высокопоставленные представители штаба Трампа сговорились с российским правительством и его военным разведывательным агентством. Сговор имел целью нанесение ущерба Клинтон и помочь Трампу.

Непосредственно Трамп не указан ответчиком в этом иске. Однако туда вошли его соратники.

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