Трамп пригрозил военным вторжением в Нигерию из-за преследования христиан

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут осуществить военное вторжение в Нигерию. По его словам, если такая операция состоится, она будет «быстрой, жестокой и решительной».

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.



Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон готов прибегнуть к радикальным мерам, если нигерийские власти «и в дальнейшем будут закрывать глаза на массовые убийства христиан». В таком случае США не только прекратят финансовую помощь, но и могут прибегнуть к «другим действиям».

«Вполне возможно, что мы вторгнемся в эту опозоренную страну с оружием, чтобы ликвидировать исламских террористов, которые совершают эти варварские преступления», — написал Трамп.

Он также сообщил, что поручил Пентагону разработать варианты потенциальных действий и призвал правительство Нигерии «немедленно реагировать».

«Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой — так же как террористы-бандиты нападают на наших дорогих христиан», — отметил политик.

Напомним, накануне Трамп заявил, что христианство в Нигерии находится под угрозой, и отнес страну в перечень тех, что вызывают «особую обеспокоенность» в США. По его словам, только в этом году в Нигерии погибли более 3100 христиан, и мир «должен действовать немедленно».

По данным Европарламента, в 2019—2023 годах в Нигерии было убито почти 17 тысяч христиан в результате целенаправленных нападений, а только за первые семь месяцев 2025 года погибли более 7 тысяч человек.