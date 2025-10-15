Трамп пригрозил Испании торговыми санкциями из-за «недостаточных» расходов на оборону

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает Reuters.

«Я очень недоволен Испанией, потому что это единственная страна, которая не увеличила свои расходы до 5% ВВП. Я думал о том, чтобы применить к ним торговые санкции в виде тарифов из-за того, что они сделали, и, думаю, я это сделаю», — сказал Трамп.

Реклама

На прошлой неделе во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме Трамп уже критиковал Испанию, назвав ее «отстающей страной» в вопросах обороны, и даже заявил, что ее следует исключить из НАТО.

В Мадриде на эти заявления отреагировали сдержанно: по словам источников в правительстве, Испания выполняет свои оборонные обязательства и остается преданным членом Альянса.

Источники испанских СМИ в штаб-квартире НАТО также напомнили, что Альянс не имеет механизма для исключения стран-членов, а выход возможен только на добровольной основе.