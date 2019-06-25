Не понимают положения вещей. Трамп отреагировал на заявление Ирана о закрытии дипломатии со США 25 июня, 21:59 840 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria/File Photo Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов дать мощный силовой ответ на любые атаки Ирана.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Очень некомпетентное и оскорбительное заявление Ирана, сделанное сегодня, лишь подтверждает, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака Ирана на что-американское встретится с огромной и преобладающей силой. В некоторых случаях это будет означать уничтожение. Уж не будет (политики — ред.) Джона Керри и Обамы!» — написал Трамп.

Трамп посоветовал руководству Ирана тратить больше денег на улучшение уровня жизни народа, а не на террористическую деятельность.

«Замечательный иранский народ страдает без причин. Их руководство тратит почти все свои деньги на террор и совсем мало — на что-то еще», — сказал глава Белого дома.

Таким образом Трамп отреагировал на заявление официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави о том, что последние санкции США против иранского руководства означают прекращение действия «канала дипломатии» между двумя странами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал новый указ о введении «жестких санкций» против Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.