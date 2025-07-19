Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам, если их попытаются восстановить

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением ядерных объектов в случае попытки их восстановления или строительства новых. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social в субботу, 19 июля.

«Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Их восстановление займет годы», — утверждает Трамп.

Он также добавил, что Ирану было бы выгоднее создавать новые объекты в других местах, «прежде чем они будут уничтожены, если они все же решатся на это».

Ранее иранский парламент заявил, что страна не вернется к ядерным переговорам с Соединенными Штатами, пока не будут выполнены «предварительные условия».

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходило обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

В тот же день стало известно, что Иран начал ремонтные работы на подземном ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США.

Инфографика: NV

16 июля издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что государственный секретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились во время телефонного разговора, что поставят Ирану дедлайн до конца августа для достижения ядерной сделки.

Отмечается, что если до этой даты соглашения не будет, три европейские страны планируют запустить механизм «snapback» — процедуру, которая автоматически восстанавливает все санкции Совета Безопасности ООН, отмененные в рамках ядерной сделки с Ираном 2015 года.