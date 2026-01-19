«Пришло время, и это будет сделано». Трамп заявил, что НАТО 20 лет призывает Данию устранить российскую угрозу в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время устранить российскую угрозу в Гренландии, поскольку Дания, по его словам, не смогла этого сделать в течение 20 лет.

Об этом американский президент написал в Truth Social 18 января.

«НАТО уже 20 лет повторяет Дании, что вы должны устранить российскую угрозу из Гренландии. К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» — написал он в соцсети.

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Интерес Трампа к Гренландии — главное

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, его заявления также свидетельствовали о готовности к военному вторжению на остров из-за «вопроса национальной безопасности» Штатов, угрозы со стороны России и Китая и тому подобное.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания.

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

Европарламент выразил «однозначную поддержку» Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

Инфографика: NV

14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме, на которой стороны договорились проводить переговоры каждые две-три недели, создав рабочую группу.

17 января Трамп объявил о введении пошлин с июня 2026-го на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в ответ на отправку европейских военных в Гренландию. Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».