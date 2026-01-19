Не только Путина. В МИД Беларуси показали приглашение от Трампа в «Совет мира» для Лукашенко

Министерство иностранных дел Республики Беларусь утверждает, что президент США Дональд Трамп пригласил белорусского диктатора Александра Лукашенко принять участие в «Совете мира» .

Об этом в МИД Беларуси сообщили в понедельник, 19 января.

Там утверждают, что белорусская сторона получила личное обращение Трампа в адрес Лукашенко.

«В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира — новой международной организации», — говорится в сообщении.

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В министерстве также уточнили, что предложение было доложено Лукашенко «и воспринято им положительно».

Ранее 19 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский президент Дональд Трамп предложил диктатору Владимиру Путину принять участие в «Совете мира» по ситуации в Газе.

Песков также утверждал, что Кремль сейчас «изучает этот вопрос», а также рассчитывает на контакт с США, чтобы «прояснить все нюансы» приглашения Путина.

17 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Белый дом требует от стран, которые хотят получить постоянное место в таком постоянно действующем «Совете мира», сделать взносы по 1 миллиард долларов. Проект устава организации предусматривает, что председателем совета будет Трамп, который будет контролировать участников и утверждать все решения.

18 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение присоединиться к «Совету мира», созданному Трампом для надзора за восстановлением сектора Газа. Он льстиво указал, что «когда есть Трамп — тогда есть мир», и заявил, что США признали «мирные усилия Венгрии».

Кроме премьера Венгрии, Трамп пригласил в Совет мира еще нескольких мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьера Канады Марка Карни.