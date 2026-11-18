Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне в среду, 18 ноября, сообщает The Guardian.

Судя по опубликованным фотографиям прибытия, в аэропорту Шэньчжэня Трампа лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин.

Фото: REUTERS/Карлос Барриа

На полях саммита планируется трехсторонняя встреча Трампа с Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудят нераспространение ядерного оружия. При этом тему войны в Украине лидеры затрагивать не планируют, сообщал ранее Белый дом.

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Согласно опубликованному изданием Roll Call расписанию президента США, трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина запланирована на 14:30 по местному времени 19 ноября (08:30 по киевскому времени). Перед этим Трамп проведет двустороннюю встречу с лидером КНР — в 12:45 19 ноября (06:45 по киевскому времени).

Накануне Трамп посетил Манилу, где встретился с президентом Филиппин Бонгбонгом Маркосом.

Утром 18 ноября сообщалось о двусторонней встрече Путина и Си. Лидеры обменялись любезностями и заявили о «стабильных» отношениях России и Китая, а также о схожем взгляде на международное устройство.