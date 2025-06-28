Трамп предполагает прекращение огня в секторе Газа уже на следующей неделе

Палестинские дети бегут рядом с обломками среди пыли после израильского авиаудара по дому в Газе (Фото: REUTERS/Mahmoud Issa)

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности достижения договоренности о прекращении огня в секторе Газа уже в течение ближайшей недели.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Мы считаем, что уже на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня», — заявил американский лидер.

Он охарактеризовал ситуацию в регионе как «ужасную» и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поставлять в анклав гуманитарную помощь и продукты питания.

«Это нужно делать, потому что там гибнут люди», — подчеркнул президент США.