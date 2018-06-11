Трамп ожидает хороших результатов от встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп ожидает хороших результатов от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится в Сингапуре, 12 июня.

Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

"У нас ожидается очень интересная встреча (с Ким Чен Ыном – Ред.), и я думаю, что все должно пройти очень хорошо", - цитирует Трампа AP.

Ранее Трамп выразил надежду, что его встреча с Ким Чен Ыном станет "шансом достичь поистине замечательного итога для Северной Кореи и мира".

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США. Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил президента Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.