Трамп заявил, что Россия и Украина «довольно скоро» сядут за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Россия и Украина «довольно скоро сядут за стол переговоров».

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам Трампа, обе стороны имеют «много причин» для прекращения боевых действий и начала мирного диалога.

Реклама

«Это бессмысленная, ужасная война, худшая со Второй мировой, — Россия и Украина. Думаю, мы тоже это сделаем [завершим войну], у них есть много причин это сделать. Думаю, довольно скоро они сядут за стол переговоров»

На вопрос, планируют ли США усиливать давление на Москву ради достижения мирного соглашения для Украины, Трамп ответил, что такие действия уже осуществляются совместно с НАТО.

«Да, мы усиливаем давление, вместе [с Финляндией]. НАТО делает замечательную работу. И мы продаем много оружия НАТО, и большая часть идет в Украину», — подчеркнул он.

15 августа Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска — на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж. Переговоры США и РФ состоялись в формате «три на три» и продолжались почти три часа.

После встречи оба лидера выступили на короткой пресс-конференции. Трамп назвал переговоры «продуктивными», но заявил, что они не достигли полного согласия по нескольким «важным вопросам». Соглашения по Украине по результатам переговоров не заключали, но его обсуждали.

После этого США и Украина предлагали переговоры с РФ на уровне лидеров. Но Владимир Путин фактически отказался встречаться, в частности, предложив Владимиру Зеленскому приехать в Москву.

Президент Украины указывал, что РФ не хочет мира, пытается уклониться от переговоров на уровне лидеров и посылает соответствующие сигналы.