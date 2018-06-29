Трамп предложит Путину сделку по Сирии - CNN

Американский телеканал CNN сообщает, что во время встречи в Хельсинки президент США Дональд Трамп хочет предложить российскому президенту Владимиру Путину заключить соглашение по Сирии.

По данным журналистов, Трамп хочет предложить передать сирийской правительственной армии контроль над юго-западными районами Сирии вдоль иорданской границы, которые сейчас контролирует оппозиция.

Таким образом, США смогут быстрее вывести свои войска из Сирии.

Также Трамп предлагает создать "зоны отчуждения" на юго-западе Сирии, что позволит исключить прямые столкновения оппозиции с сирийской армией.

Сообщается, что подобное решение Трамп уже обсудил с королем Иордании Абдуллой II, посещавшим Белый дом.

Как сообщили в Белом Доме и Кремле, встреча Трампа с Путиным состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Окончательная договоренность об этом мероприятии была достигнута во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

В Белом Доме рассказали, что Трамп и Путин обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности. В пресс-службе Кремля не назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече.

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Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.