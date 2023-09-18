Трамп заявил, что Украине нужно было «договориться» с Россией о сдаче своих территорий 18 сентября, 01:17 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Reba Saldanha)

45-й президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что Украине нужно было «договариваться» со страной-агрессором Россией о сдаче своей суверенной территории.

В интервью телеканалу NBC Трамп повторял свои утверждения о том, что выборы президента США были «сфальсифицированы» и, если бы он не проиграл, «Украины [полномасштабной войны России против Украины] бы не произошло». Он также утверждал, что, если бы был президентом, «договорился» бы о «справедливой сделке для всех».



Видео дня

Читайте также: Путин расхвалил Маска и вступился за Трампа

«Были определенные части, Крым и другие части страны, на которых многие ожидали, что это может произойти. Можно было заключить сделку. Они могли бы договориться о территории меньше, чем та, которую Россия уже захватила, если честно. И можно было бы заключить сделку, при которой никого бы не убили», — рассуждал Трамп.



Он также повторил нарративы российской пропаганды, говоря о том, что «сейчас никто даже не знает, будет ли Украина полностью захвачена» и что «в новостях больше не говорят о войне… и это означает, что Украина проигрывает».

Трамп ранее неоднократно заявлял, что «добьется» окончания войны России против Украины за 24 часа, если будет переизбран в президенты. Он также говорил, что «позволил бы» России захватить часть Украины и что США посылают Украине слишком много оружия.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина никогда не отдаст свою территорию агрессору и не согласится на замороженный конфликт.