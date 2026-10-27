Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США

В мае американский президент уже заявлял, что серьезно рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп предложил включить Венесуэлу в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Вместо президента страны, по его замыслу, избирали бы губернатора.

Об этом он заявил во время выступления в Техасе, которое транслировал YouTube-канал Magno News.

В мае президент США уже заявлял, что серьезно рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США. Тогда, по данным Fox News, он объяснял свой интерес значительными запасами нефти в этой стране.

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Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отвергла эту идею, подчеркнув, что страна будет защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. «Венесуэла — не колония, а свободная страна», — заявила она.

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В январе 2026 года американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. После этого обязанности главы государства перешли к Родригес. Мадуро находится в США, где ему предъявили обвинения, связанные с наркотрафиком.

В начале октября лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо призвала провести выборы в стране в следующем году. По ее словам, до июля будет достаточно времени для подготовки голосования.