Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери Вчера, 22:04 283 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Philippe Wojazer/Pool Макрон заявил, что Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет REUTERS/Philippe Wojazer/Pool

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержку при восстановлении пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает Белый дом по итогам телефонного разговора Трампа с французским лидером.

"Мы поддерживаем Францию сегодня и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France! (Да здравствует Франция! - ред)", - сказано в сообщении.

В сообщении отметили, что США поддерживают французов, Париж и посетителей собора, которые "искали утешения в этом культовом сооружении".

"Нотр-Дам будет и впредь служить символом Франции, в том числе - ее свободы вероисповедания и демократии", - сказано в сообщении.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет