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Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери

Вчера, 22:04
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Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери - фото

REUTERS/Philippe Wojazer/Pool

Макрон заявил, что Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержку при восстановлении пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери. 

Об этом сообщает Белый дом по итогам телефонного разговора Трампа с французским лидером.

"Мы поддерживаем Францию сегодня и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France! (Да здравствует Франция! - ред)", - сказано в сообщении.

В сообщении отметили, что США поддерживают французов, Париж и посетителей собора, которые "искали утешения в этом культовом сооружении".

"Нотр-Дам будет и впредь служить символом Франции, в том числе - ее свободы вероисповедания и демократии", - сказано в сообщении.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. 

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет

Теги:   Дональд Трамп Эммануэль Макрон Франция США собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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