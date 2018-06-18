Трамп поздравил Орбана с формированием правительства, обсудив общие приоритеты

Трамп и Орбан выступают за создание "сильных национальных границ" (архивное фото)

Президент США Дональд Трамп поговорил в понедельник, 18 июня, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы поздравить его с формированием нового правительства.

Согласно сообщению Белого дома, оба лидера согласились с необходимостью создания "сильных национальных границ" и обсудили "успешный саммит президента с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном".

Также сообщается, что Трамп и Орбан договорились "сохранить сильные отношения между США и Венгрией".

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Ранее Трамп раскритиковал миграционную политику Евросоюза и в частности канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 8 апреля. Партия премьер-министра Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз получил 134 места в парламенте (позже Верховный суд аннулировал один мандат ФИДЕС из-за нарушений во время выборов).

Ультраправая партия Йоббик получила 27 кресел, а Венгерская социалистическая партия получит 19 мест в парламенте.

Во время избирательной кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".