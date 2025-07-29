Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил в эфире Radio NV , что стоит за решением президента США Дональда Трампа сократить дедлайн российскому диктатору Владимиру Путину с 50 дней до «10 или 12» для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

Игорь Чаленко политолог, глава Центра анализа и стратегий

Сразу определенная ремарка: если бы Дональд Фредович лучше знал украинские мемы, он бы давал не 10−12 дней, а девять или 10.

В этой ситуации мы понимаем, что Трамп не видит прогресса в желании россиян идти действительно на какую-то реальную платформу переговоров. Трамп видит, что Путин отказывается от встречи на высоком уровне.

Я, кстати, не исключаю, что речь может идти не только о вторичных [санкциях], то, что касается непосредственно 100% пошлин в отношении Китая и других покупателей российских энергоносителей. Вполне возможно, что нас будут ожидать и прямые новые санкции против россиян, как некий сигнальный шаг, чтобы показать, что Трамп точно не хочет терять время.