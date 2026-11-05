Поражение республиканцев может бросить вызов курсу Трампа на сближение с Москвой, однако полномочия демократов даже в условиях большинства ограничены, пишет The Times (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Уверенная победа Демократической партии на выборах в США , обеспечившая ей контроль над обеими палатами Конгресса, может дать демократам дополнительные рычаги влияния в попытке сдержать сближение Белого дома с Кремлем. Однако существенных изменений в отношении администрации Дональда Трампа к Украине и к развязанной Россией войне ожидать не стоит, пишут мировые СМИ.

NV собрал ряд материалов международных медиа о том, могут ли демократы существенно повлиять на восстановление американской помощи Украине и смягчить давление Трампа на Киев.

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Украина ждет пост-Трамповского мира, Путин поспешит воспользоваться остатками его полномочий — CNN

CNN напоминает, что из-за серии нападок Трампа на Украину и Владимира Зеленского перед выборами официальный Киев первым был вынужден «срочно дожидаться пост-Трамповского мира». Телеканал отмечает сдержанную публичную реакцию Украины на итоги голосования, хотя и предполагает, что Зеленский «возможно, радовался мемам о себе, на которых он с попкорном и пивом наблюдает за объявлением результатов промежуточных выборов, сделавших дело за него».

«Уже не скрыть, что в пользу Киева играет угнетенность Трампа и тот факт, что часы его президентства теперь тикают медленно, но громко, — подчеркивает CNN. — Он утверждал, что мира легко достичь, но в то же время наказывал Украину за то, что она не согласилась с требованиями своего захватчика. Он унижал, бранил, а затем время от времени мирился с Зеленским, пока ему [Трампу] угождали европейские союзники, ошеломленные развалом альянсов, которые держались десятилетиями».

Телеканал констатирует, что и после выборов Украина нуждается еще во многом от Трампа и Соединенных Штатов: прежде всего в оружии, деньгах и более широких гарантиях того, что Америка на их стороне. «Однако Киев считает, что не может полагаться на Вашингтон после месяцев вражды», — резюмирует CNN.

Для Украины перспектива начала конца эпохи Трампа имеет еще одно последствие, дают понять авторы материала. «Владимир Путин, вероятно, настроен на то, что у него есть еще около года, чтобы любой ценой достичь наилучшего возможного результата в развязанной им войне, прежде чем [политическая] битва 2028 года [перед выборами президента в США] вернет политику республиканцев в русло проукраинского мейнстрима. Путину до сих пор не удалось использовать своего очевидного крупного союзника Трампа, чтобы обеспечить себе заметные победы на поле боя. Он может попытаться изменить это, пока еще тлеет жар власти Трампа», — констатирует CNN.

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Конгресс имеет лишь ограниченное влияние на смену курса Трампа, и Киев об этом знает — The Times

Британская The Times напоминает, что хотя демократы «могут успешно протолкнуть законопроекты о помощи Украине или более жесткие санкции против России, Трамп все еще сохранит право налагать президентское вето». А для его отмены «демократам, вероятно, будет трудно достичь двух третей голосов», пишет издание со ссылкой на аналитиков.

«Я не думаю, что ситуация радикально изменится, поскольку внешняя политика будет оставаться в руках президента, — цитирует Times Александра Мережко, главу комитета Рады по вопросам внешней политики. — В то же время новый Конгресс в целом может быть более критичным и внимательным относительно попыток Трампа заключать соглашения с Путиным за счет Украины или его возможных попыток отменить санкции против России».

«Поражение республиканцев может бросить вызов курсу Трампа на сближение с Москвой, хотя в Киеве понимают, что полномочия Конгресса для принуждения к изменению этого курса ограничены», — резюмируют авторы материала.

Дополнительно The Times анализирует вопрос о том, может ли победа демократов «изменить расчеты Путина относительно Украине». Издание констатирует, что в своих официальных заявлениях российские чиновники пытались приуменьшить значение уверенной победы демократов в США. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Трамп продолжает исполнять свои полномочия, и мы искренне надеемся, что он продолжит свои миротворческие усилия». В то время как замглавы МИД РФ Сергей Рябков признал «резко негативный» подход лидеров Демократической партии к отношениям с Россией, заявив, что в этом «нет ничего нового». А провоенные российские блоггеры продолжали утверждать, что результат переговоров с Украиной будет зависеть не от Конгресса, а от «реалий на земле».

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«Однако, если не обращать внимания на эту риторику, Москва, вероятно, будет рассматривать поражение союзников Трампа как свидетельство того, что её отношения с президентом США переходят в фазу эндшпиля», — подчеркивает The Times, напоминая о недавней информации агентства Bloomberg, согласно которой Кремль больше не верит, что Трамп способен заставить Украину подписать мирное соглашение на условиях Москвы.

«Для Москвы главный вывод заключается в том, что ставка исключительно на личные отношения с Трампом становится все более рискованной», — цитирует издание российского аналитика Илью Гращенкова. «Американская политическая система вновь продемонстрировала свою способность ограничивать президентскую власть, а это означает, что любые долгосрочные соглашения должны учитывать не только позицию Белого дома, но и баланс сил в Конгрессе», — признал он.

The Times напоминает о консенсусе в американском обществе, где более 60% поддерживают поставки оружия Украине и введение новых санкций против России, согласно октябрьскому опросу Harvard CAPS и Harris.

Найдут ли демократы две трети голосов, чтобы восстановить помощь Украине — Reuters

Агентство Reuters назвало вероятное возобновление помощи Украины одним из пяти ключевых изменений во внешней политике, которой могут добиться демократы, взяв под контроль обе палаты Конгресса.

В новом составе парламента США именно Демократическая партия будет определять, какие вопросы и когда выносить на голосование. «Это может позволить им одобрить новую помощь Украине — и, вероятно, за это проголосует достаточное количество законодателей (две трети голосов), чтобы преодолеть вето Трампа. Помощники [политиков]-демократов отмечают, что поддержка Киева является для них приоритетом», — пишет Reuters.

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Агентство ожидает, что собрать необходимые две трети голосов можно будет с помощью республиканцев, ведь демократы, очевидно, не получат такого большинства в Палате представителей самостоятельно. «Поддержка Украины в прошлом была настолько мощной — как со стороны демократов, так и со стороны многих республиканцев, — что Конгресс вполне может собрать достаточное количество голосов для преодоления вето Трампа», — считает Reuters.

Демократы могут сосредоточиться и на других действиях Трампа. К примеру, конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс, который, вероятно, возглавит комитет Палаты представителей по иностранным делам, намерен инициировать двухпартийный законопроект, направленный на блокирование плана Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Окружение Трампа вызовут в Конгресс, Украина получила слабую надежду замедлить дрейф США навстречу России — Le Monde

Французская Le Monde подчеркивает, что демократическое большинство в Конгрессе США может «помочь сбалансировать позицию Вашингтона», требуя от Белого дома большей прозрачности в его попытках возобновить бизнес-отношения с Москвой и начав ряд расследований политики Белого дома.

Издание предполагает, что во время визита в США 5 ноября российский посланник Кирилл Дмитриев будет заботиться не столько о запланированной встрече с первой леди Меланией Трамп в отношении Олешек, сколько тем, чтобы Соединенные Штаты отменили санкции против возглавляемого им Российского фонда прямых инвестиций — ключевого «кошелька» Кремля.

Впрочем, под контролем демократов Сенат мог бы потребовать большей прозрачности переговоров между представителями Белого дома и Кремля, предполагает издание. И хотя Трамп сохранит мощные рычаги исполнительной власти благодаря президентским указам в обход Конгресса, «слово subpoena [ордер, повестка, вызов на слушания] наконец вернется в американскую политику», — убежден Франсуа Эсбур, советник по вопросам Европы в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS). Он подразумевал полномочия Конгресса запрашивать показания и документы у президентской администрации, подчеркивает Le Monde.

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Специалист ожидает создания следственных комиссий, которые займутся ближайшим окружением Трампа — прежде всего министром финансов Скоттом Бессентом, а также дипломатическими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. «В основе системы управления Трампа лежит коррупция, и этот механизм будет остановлен. Виткофф и Кушнер, преследующие лишь собственное обогащение, прекратят бессмысленные игры в Украине и на Ближнем Востоке», — надеется эксперт.

Оперативные решения отнросительно помощи Украине останутся в руках Белого дома — Wall Street Journal

В Киеве сейчас царит «больше надежды, чем ожиданий» относительно послевыборных изменений подхода администрации Трампа ко вторжению России в Украину, пишет The Wall Street Journal.

Конгресс может влиять на финансирование обороны, включая военную помощь Украине, а также санкционное законодательство, напомнил Дмитрий Шеренговский, политолог Украинского католического университета во Львове. «Однако значительная часть оперативных решений относительно военной помощи и санкций будет оставаться в компетенции исполнительной власти [администрации Дональда Трампа]», — цитирует его издание.

WSJ также приводит мнение Валерия Пекаря, преподавателя Киево-Могилянской бизнес-школы, по словам которого даже, несмотря на сосредоточенность США на внутренних вопросах, в течение следующих двух лет слушания и расследования в Конгрессе «могут раскрыть больше о российском влиянии в США».

Во внешней политике Трамп сохранит значительную свободу действий — АР

В материале о мировых лидерах и странах, которые могли бы вздохнуть с облегчением после победы демократов на выборах в США, АР анализирует перспективы изменений в отношении Вашингтона по отношению к Европе. Впрочем, в этих отношениях Европе не стоит рассчитывать на поворот, который можно было бы описать словами «Америка вернулась», считает Лорел Рапп, директор программ США и Северной Америки в аналитическом центре Chatham House.

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«Я не ожидаю, что это [результаты промежуточных выборов в США] существенно изменят подход администрации к Европе, — сказала она. — Этот подход [для Белого дома] был чисто прагматичным и основывался на глубоком скепсисе по поводу того, какую ценность Европа может предложить США в сфере оборонного сотрудничества».

Она убеждена, что Конгрессу будет легче сдерживать Трампа во внутренних вопросах, чем во внешней политике. «Что касается многих инструментов внешней политики, которые находятся в его распоряжении, Трамп сохраняет значительную свободу действий и может использовать их по своему усмотрению», — напомнила она.