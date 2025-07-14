Беспрецедентный второй государственный визит. В сентябре Трамп посетит Великобританию по приглашению короля Чарльза

Президент США Дональд Трамп официально принял приглашение короля Великобритании Чарльза присоединиться к нему и королеве Камилле для беспрецедентного второго государственного визита. Об этом сообщает BBC .

Лидера Белого дома будет сопровождать его жена, первая леди Мелания Трамп. Поездка запланирована на 17−19 сентября.

Король Карл III и королева Камилла примут Трампа и первую леди в Виндзорском замке, поскольку в Букингемском дворце продолжается ремонт.

Как отмечает BBC, традиционно президентам, которые находятся на втором сроке, не предлагают государственный визит, а вместо этого приглашают на чай или обед с монархом.

Реклама

Программа мероприятий во время визита Трампа еще не объявлена, но она точно будет включать полный церемониальный прием и государственный банкет в зале Святого Георгия. В нем примут участие все старшие члены королевской семьи, включая принца и принцессу Уэльских, которые живут на территории замка.

Покойная королева Елизавета принимала Трампа с трехдневным государственным визитом в июне 2019 года, во время его первого президентского срока. Тогда он посетил роскошный государственный банкет, частный обед с королевой, а также чаепитие с Чарльзом, который в то время был наследником престола.

8 июля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Великобританию. Это стало первым государственным визитом европейского лидера в страну со времен ее выхода из ЕС (31 января 2020 года).

Это также первый государственный визит президента Франции в Великобританию с марта 2008 года. Тогда королева Елизавета встречалась с тогдашним президентом Николя Саркози и его женой Карлой Бруни.