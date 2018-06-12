Трамп попросил репортеров сфотографировать их с Кем Чен Ыном "красивыми и стройными"

Трамп попросил фотографов снять их с Ким Чен Ыном "красивыми и стройными"

Президент США Дональд Трамп перед началом совместного с лидером КНДР Ким Чен Ыном ланча в шутку попросил репортеров сфотографировать их с лучшего ракурса.

Как сообщает CNN, Трамп пригласил Ким Чен Ына сесть за стол, а потом обратился к фотографам с шутливой просьбой сделать фото, где они будут выглядеть "милыми, красивыми и стройными".

President Trump and Kim Jong Un sit down for a working lunch during the historic summit. pic.twitter.com/jdcEpoqyge — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 12 июня 2018 г.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кроме того, по итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение.