На фоне войны России против Украины. Трамп попросил Путина обнародовать «компромат» на семью Байдена 30 марта, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Alyssa Pointer)

Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью, в котором попросил Путина обнародовать информацию, которая, по его мнению, может нанести ущерб семье президента США Джо Байдена.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Трамп в ходе разговора повторил утверждения, которым он не предоставил никаких доказательств, о том, что сын Байдена Хантер якобы получил 3,5 миллиона долларов от жены бывшего мэра Москвы.

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Трамп предположил, что существующий раскол между его политическим соперником и Путиным из-за войны в Украине повышает вероятность того, что он захочет раскрыть информацию, которая повредит Байдену.

«Поскольку Путин не совсем фанат нашей страны… Я бы подумал, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен обнародовать его… Вы не получите ответ от Украины… Я думаю, что сейчас Путин, возможно, захочет дать этот ответ», — сказал он.

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