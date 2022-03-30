На фоне войны России против Украины. Трамп попросил Путина обнародовать «компромат» на семью Байдена

30 марта, 16:18
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Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Alyssa Pointer)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Alyssa Pointer)

Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью, в котором попросил Путина обнародовать информацию, которая, по его мнению, может нанести ущерб семье президента США Джо Байдена.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Трамп в ходе разговора повторил утверждения, которым он не предоставил никаких доказательств, о том, что сын Байдена Хантер якобы получил 3,5 миллиона долларов от жены бывшего мэра Москвы.

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Трамп предположил, что существующий раскол между его политическим соперником и Путиным из-за войны в Украине повышает вероятность того, что он захочет раскрыть информацию, которая повредит Байдену.

https://twitter.com/atrupar/status/1508955848298704901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1508955848298704901%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-news-live-russia-war-putin-nuclear-biden-latest-updates-12541713

«Поскольку Путин не совсем фанат нашей страны… Я бы подумал, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен обнародовать его… Вы не получите ответ от Украины… Я думаю, что сейчас Путин, возможно, захочет дать этот ответ», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Владимир Путин Джо Байден Дональд Трамп Война России против Украины

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