Трамп говорит, что может завершить войну в Украине за 24 часа 26 марта, 23:00 Дональд Трамп на предвыборном митинге в Техасе, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Leah Millis)

Экс-президент США и возможный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй срок.



Об этом он сказал на предвыборном митинге в Техасе в субботу, 25 марта.

«Я собираюсь добиться урегулирования очень быстро. Это урегулирование будет осуществлено в течение 24 часов. Стоя сегодня здесь перед вами, я единственный кандидат, который может дать это обещание. Я помешаю третьей мировой войне, к которой мы приближаемся», — заявил Трамп под аплодисменты своих сторонников.

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Он добавил, что хорошо ладил с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что Путин «хотел мира», и начал стягивать войска на украинские границы после «катастрофы» с его изгнанием из Белого дома, имея в виду свое поражение на президентских выборах в США в 2020 году.

«Я разговаривал с Путиным, я хорошо ладил с Путиным. Четыре года вы об этом [войне] не слышали. Но как только я ушел - или как вы хотите описывайте эту катастрофу - они [россияне] начали выставлять войска на границу. Даже тогда он [Путин] не хотел этого делать. Он хотел мира. Он хотел часть, теперь, похоже, он получит все», — сказал Трамп.

Трамп назвал Путина «умником» и добавил, что гордится, что был единственным президентом за последнее десятилетие, не начинавший новой войны.



Он обвинил администрацию президента Джо Байдена в том, что она даже не пытается вести переговоры с президентом Путиным.



"Не случайно, что "глубинное государство" [конспирологическая теория, согласно которой в США существует тайная группа, влияющая на государственную политику], преследует меня даже больше, с тех пор как я пообещал закончить войну в Украине", - сказал Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что "добьется" окончание войны России против Украины, если будет переизбран в президенты. Он также говорил, что "позволил бы" России захватить часть Украины.