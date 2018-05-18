Трамп пообещал защитить КНДР в случае отказа от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить защиту Северной Кореи и ее лидеру Ким Чен Ыну в случае если КНДР откажется от ядерного оружия.

Он отметил, что "защита будет очень мощной", передает Associated Press.

"Мы готовы много чего сделать. И он, я думаю, тоже хочет сделать много чего. Думаю, мы будем иметь хорошие отношения, исходя из того, что состоится встреча", - заявил Трамп.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

После возвращения Помпео из КНДР президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжающейся с 1953 года.