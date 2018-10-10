10 октября 2018, среда

Трамп пообещал ответить Индии на закупку российских ЗРК С-400

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ЗРК С-400

ЗРК С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия "скоро узнает" об ответных мерах за закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф.

Об этом он заявил в среду, 10 октября, комментируя контракт России и Индии на поставку ЗРК С-400 Триумф, передает India Times.

"Индия узнает… Вы увидите. Быстрее, чем вы думаете", - сказал Трамп.

В соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), администрация президента США Дональда Трампа имеет полномочия для введения вторичных санкций - против стран, лиц и организаций, заключивших сделки с внесенным в санкционный список Рособоронэкспортом.

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию 5 октября Россия и Индия подписали контракт на поставку ЗРС С-400 Триумф для индийской армии. По контракту на сумму свыше $5 млрд Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы.

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