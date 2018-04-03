Трамп подтвердил желание вывести войска из Сирии

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Президент США надеется, что решение о выводе войск будет принято оперативно

Президент США надеется, что решение о выводе войск будет принято оперативно

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американских военных из Сирии.

"Я хочу вывести войска, я хочу вернуть наших ребят домой. Я хочу начать перестройку нашей нации. Порой наступает время возвращаться домой, и мы обдумываем это очень серьезно", - заявил Трамп.

Президент отметил, что уничтожение Исламского государства практически завершено, а вопрос возвращения домой военных решится в ближайшее время после согласований с международным сообществом, передает ABC.

"Решение будет принято очень быстро в координации с другими странами", - заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп уже анонсировал скорый вывод американских военных из Сирии.

 

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