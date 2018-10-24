Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в ноябре в Париже

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре в Париже, передает Reuters.

"Я думаю, что, вероятно, мы встретимся... Она (встреча) еще не организована, но, наверное, мы встретимся", - сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Как передает агентство, по словам кремлевского помощника Юрия Ушакова, оба президента планируют в Париже провести мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, и они планируют провести двустороннюю встречу в кулуарах.

Как передает УНИАН, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным в Москве также подтвердил, что с президентом РФ достигнута договоренность о проведении встречи 11 ноября в Париже глав США и России.

"Я ответил: да, в Париже возможно. И она состоится на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны", - сказал Болтон.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с Трампом.