Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться до конца мая

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином подтвердил свое намерение провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца мая.

Как сообщает Reuters, оба лидера выразили "сдержанный оптимизм" относительно развития ситуации вокруг КНДР в последнее время.

Трамп и Мун Чже Ин согласились, что конкретные действия, а не слова станут главным способом добиться постоянной денуклеаризации Корейского полуострова.

Они также подчеркнули, что если Северная Корея изберет правильный путь, то для нее возможно "светлое будущее".

Трамп и Мун Чжэ Ин указали на необходимость извлекать уроки из ошибок прошлого и продолжать тесное сотрудничество с целью оказывать максимальное давление на КНДР.

5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.

Президент Трамп уже согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.