Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии - СМИ Сегодня, 11:24 122 Цей матеріал також доступний українською Детали указа о выводе войск из Сирии пока не сообщаются

Президент США Дональд Трамп уже подписал указ о выводе американских войск из Сирии, сообщает AFP.

Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.