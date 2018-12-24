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Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии - СМИ

Сегодня, 11:24
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Детали указа о выводе войск из Сирии пока не сообщаются

Президент США Дональд Трамп уже подписал указ о выводе американских войск из Сирии, сообщает AFP.

Другие подробности пока не сообщаются. 

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.

Теги:   Дональд Трамп Сирия США

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