Американский президент Дональд Трамп подозревает, что президент РФ Владимир Путин мог приказать российскому адвокату Натальи Весельницький "посеять хаос" в США заявлением о том, что она была информатором Кремля, когда встречалась с чиновниками президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

По данным американской разведки, сын Дональда Трампа встречался с Весельницькой, чтобы получить от нее возможный компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Сначала она отрицала свои связи с Кремлем, однако позже заявила, что была информатором и работала на генерального прокурора РФ Юрия Чайку.

По словам Трампа, это заявление могло быть сделано, чтобы посеять хаос в США в ответ на решительные действия американской администрации, принятые против России.

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