Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за падение цен на нефть.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Цены на нефть снижаются. Великолепно! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! $54 [за баррель], было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем еще ниже!" – заявил Трамп.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 ноября 2018 г.

Заявление Трампа прозвучало на фоне обрушений цен на нефть в связи с отказом Трампа вводить какие-либо ограничения против Саудовской Аравии.

В частности, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены оставаться "непоколебимым союзником" Саудовской Аравии, несмотря на то что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возможно, знал об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Он также отказался отменять военные контракты с Эр-Риядом, назвав такой шаг "подарком" для России и Китая.

Смотрите также Цены на нефть падают. Как этим может воспользоваться Украины? – экономист

Цена на нефть марки Brent c 1 октября упала более, чем на $20 за баррель, впервые с февраля опустившись отметки ниже $63. Нефть марки WTI снизилась до $52,89 за баррель.