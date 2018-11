Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за падение цен на нефть.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Цены на нефть снижаются. Великолепно! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! $54 [за баррель], было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем еще ниже!" – заявил Трамп.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!