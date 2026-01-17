Иран отменил более 800 казней протестующих после предупреждения США — Трамп
Администрация президента США предостерегла иранский режим от дальнейших репрессий (Фото: REUTERS/Nathan Howard)
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность руководству Исламской Республики Иран за отмену более 800 запланированных казней участников протестов.
Об этом американский лидер сообщил на своей платформе Truth Social.
«Я с большим уважением отношусь к тому факту, что все запланированные казни (более 800), которые должны были состояться вчера, были отменены руководством Ирана. Спасибо!» — отметил Трамп.
Ранее, по данным Белого дома, администрация президента США предостерегла иранский режим от дальнейших репрессий против гражданского населения. В частности, пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила, что казни были остановлены после четкого предупреждения со стороны Вашингтона о серьезных международных последствиях в случае их выполнения.
Протесты в Иране — главное
В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.
К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.
10 января наследник трона династии Пехлеви, наследный принц в изгнании Реза Пехлеви, который с 1979 года живет в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.
13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.
В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».
По данным источников The Washington Post, администрация Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране.
14 января агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США выводят часть своих войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе. Также журналисты отметили, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.
15 января телеканал NBC News сообщил, что Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли «быстрый и решительный» удар по режиму, а не привели к затяжной войне.
Впоследствии информагентство AFP сообщило, что Саудовская Аравия, Катар и Оман возглавили усилия, направленные на то, чтобы отговорить Трампа от нападения на Иран, опасаясь «серьезных последствий в регионе».