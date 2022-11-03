Трамп планирует снова баллотироваться в президенты США — Reuters 3 ноября, 21:39 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

Экс-президент США Дональд Трамп намерен принять участие в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году, сообщает Reuters со ссылкой на советников Трампа.

По словам неназванных советников экс-президента, объявить о своем участии в выборах Трамп может уже в этом месяце, поскольку «он рассчитывает получить выгоду от ожидаемой победы республиканцев на промежуточных выборах в Палату представителей», которые пройдут во вторник, 2 ноября.

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«Я думаю, что он хочет баллотироваться, и объявление до Дня благодарения (24 ноября — ред.) дает ему большое преимущество перед оппонентами, и он это понимает», — заявил один из советников экс-президента.

Он также уточнил, что объявление об участии в выборах в этом месяце позволит Трампу «отбросить потенциальных соперников в борьбе за выдвижение от партии».

Как отмечает Reuters, у экс-лидера Соединенных Штатов Америки останется две недели после выборов в нижнюю палату парламента для того, чтобы анонсировать свое участие.

2 сентября президент США Джо Байден в обращении к американцам подверг критике идеологию своего предшественника Дональда Трампа и его сторонников.

Ранее экс-глава Белого дома говорил, что рассматривает возможность участия в следующих президентских выборах в 2024 году. В сентябре 2021-го Трамп намекнул на свое участие в президентской кампании. По его словам, от этого его может удержать лишь плохое состояние здоровья.

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что Республиканская партия поддержит кандидатуру Трампа, если он все же будет баллотироваться.