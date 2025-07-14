Трамп объявил о соглашении с НАТО по поставкам оружия в Украину

Трамп рассказал о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп согласился на соглашение с НАТО о поставках оружия в Украину, поскольку Штаты производят «лучшую военную технику в мире». Об этом Трамп заявил в понедельник, 14 июля, во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам президента, новое оборудование будет изготовлено для НАТО и будет доступно для отправки в Украину.

«Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего, европейские страны знают это, и мы сегодня заключили соглашение», — сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что Рютте позже расскажет о деталях соглашения, о котором уже знают европейские лидеры.

«Мы будем посылать им [Альянсу] оружие, а они [НАТО] будут платить за него. Мы, Соединенные Штаты, не будем осуществлять никаких платежей, мы не покупаем его, но мы будем его производить, а они за него будут платить», — пояснил президент.

Трамп заявил, что война РФ против Украины должна остановиться и назвал соглашение с НАТО «большим».

"Это очень большая сделка, в США будет приобретено военного оборудования на миллиарды долларов. Оно будет быстро распределено на поле боя", — заявил президент.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точного количества комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.