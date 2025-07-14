Трамп объявил о соглашении с НАТО по поставкам оружия в Украину

14 июля, 18:27
Поделиться:
Трамп рассказал о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Трамп рассказал о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп согласился на соглашение с НАТО о поставках оружия в Украину, поскольку Штаты производят «лучшую военную технику в мире». Об этом Трамп заявил в понедельник, 14 июля, во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам президента, новое оборудование будет изготовлено для НАТО и будет доступно для отправки в Украину.

«Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего, европейские страны знают это, и мы сегодня заключили соглашение», — сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что Рютте позже расскажет о деталях соглашения, о котором уже знают европейские лидеры.

«Мы будем посылать им [Альянсу] оружие, а они [НАТО] будут платить за него. Мы, Соединенные Штаты, не будем осуществлять никаких платежей, мы не покупаем его, но мы будем его производить, а они за него будут платить», — пояснил президент.

Реклама

Трамп заявил, что война РФ против Украины должна остановиться и назвал соглашение с НАТО «большим».

"Это очень большая сделка, в США будет приобретено военного оборудования на миллиарды долларов. Оно будет быстро распределено на поле боя", — заявил президент.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точного количества комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   США НАТО Оружие Дональд Трамп военная помощь США

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
ВВС Израиля нанесли мощные удары по югу Ливана
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies