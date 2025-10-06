Трамп заявил о прорыве в мирных переговорах по Газе

Он также подчеркнул, что переговоры продвигаются успешно и быстро (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

Первый этап переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа должен быть завершен на следующей неделе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

Трамп отметил, что в течение выходных состоялись очень позитивные переговоры с представителями ХАМАС, а также рядом арабских и мусульманских стран, направленные на освобождение заложников, прекращение войны в Секторе Газа и достижения « долгожданного мира на Ближнем Востоке».

« Технические группы снова соберутся в понедельник, 6 октября, в Египте, чтобы проработать финальные детали. Мне сообщили, что первый этап переговоров должен быть завершен на этой неделе. Я призываю всех действовать быстро», – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что переговоры продвигаются успешно и быстро и выразил уверенность в реалистичности мирного процесса.

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников ( живых и погибших) , но отверг ключевые пункты по созданию « Советы мира» для управления сектором Газа и полного разоружения.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля приказало военным прекратить наступательные действия в Газе и перейти к сугубо оборонным маневрам.

5 октября Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Израиль согласился на начальную линию отвода войск в секторе Газа, предложенную США. Если группировка ХАМАС подтвердит свое согласие, стороны начнут обмен.