Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и раскритиковал их за войну в Югославии - СМИ

Президент США Дональд Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и ракритиковал их за войну в бывшей Югославии, пишет Le Monde.

В апреле 2018 года на закрытой встрече в Белом доме Трамп якобы упрекнул лидеров Латвии Раймонда Вейониса, Литвы Дали Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд в провоцировании их странами войны на Балканах, что в итоге привело к развалу Югославии.

Трое лидеров смутились и не сразу поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами. Однако позже, на пресс-конференции, Трамп также похвалил своих коллег, что их страны являются ответственными странами НАТО и не плодят "фейковые новости".

Белый дом не прокомментировал метериал французского издания.

In today’s ⁦@lemondefr⁩: When #Trump received the leaders of #Estonia, #Latvia and #Lithuania, he began by blaming them for the war in Yugoslavia. It took them a few moments to realise he’d mixed up the Balkans and the Baltics. ⁦@SylvieKauffmann⁩ pic.twitter.com/HYQYpbqgGs