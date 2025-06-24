Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет «вечным»

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что достигнутое перемирие между Израилем и Ираном будет иметь долговременный, а возможно и бессрочный характер.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту NBC News Ямиче Альсиндор.

«Я считаю, что прекращение огня будет бессрочным. Оно будет длиться вечно», — заявил Трамп, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. На вопрос, завершена ли война окончательно, президент США ответил утвердительно: «Я не верю, что они когда-то снова откроют огонь друг против друга».

Трамп также подчеркнул, что это — «великий день для Америки и для Ближнего Востока» и выразил удовлетворение, что ему удалось реализовать эту мирную инициативу: «Гибли люди, ситуация только ухудшалась».

Ранее Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласовали поэтапное прекращение боевых действий. В частности, Иран прекращает огонь первым, через 12 часов — Израиль. Полное завершение 12-дневной войны, по словам президента США, ожидается в течение 24 часов.