Трамп проводит телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

16 октября, 17:14
Трамп поговорит 16 октября с Путиным (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 октября, проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным перед тем, как встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Обновлено в 18:28. Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что сейчас проводит долгий разговор с Путиным и сообщит о его содержании позже.

Разговор проходит за день до того, как Трамп будет принимать президента Зеленского в Белом доме. Трамп и Зеленский обсудят возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

Суспільне 16 октября опубликовало программу визита Зеленского в США. До встречи с президентом США у Зеленского будут встречи в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами.

В то же время пока не подтверждено, состоится ли совместный брифинг Зеленского с Трампом.

Редактор: Кристина Пицуряк

