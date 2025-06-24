Трамп назвал ответ Ирана «слабым» после удара США по ядерным объектам
Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Carlos Barria/Pool)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран дал "очень слабый" ответ на американский удар по их ядерным объектам и подчеркнул, что США эффективно отбили атаку.
Об этом он написал в своей соцсети Truth social.
«Иран выпустил 14 ракет — 13 были нейтрализованы, одна улетела в безопасном направлении», — отметил Трамп.
Он также сообщил, что в результате атаки ни один американец не пострадал, а убытки были минимальными.
Президент поблагодарил иранскую сторону за предварительное уведомление об атаке, что позволило своевременно активировать защиту. Трамп выразил надежду, что после этого инцидента «ненависть останется в прошлом» и регион сможет перейти к мирному урегулированию.
— «Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и гармонии, и я с удовольствием буду призывать Израиль сделать то же самое», — заявил Трамп.
23 июня Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре. Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновников, писало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам.
Ранее CNN сообщал, что Катар 23 июня временно приостановил воздушное сообщение в стране в качестве «меры предосторожности» из-за проблем региональной безопасности.
По данным иранского агентства Fars, в городе Ахваз были активированы системы противовоздушной обороны Ирана. Также иранское государственное телевидение IRIBІ сообщило, что в Ахвазе была активирована система ПВО.