Трамп отреагировал на публикацию о секретных ракетных базах в КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал ложью публикацию о секретных ракетных базах на территории КНДР.

У себя в Twitter Трамп написал, что американской стороне известно об объектах, которые упоминаются в отчете экспертов Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

The story in the New York Times concerning North Korea developing missile bases is inaccurate. We fully know about the sites being discussed, nothing new - and nothing happening out of the normal. Just more Fake News. I will be the first to let you know if things go bad!