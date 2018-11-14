Трамп отреагировал на публикацию о секретных ракетных базах в КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал ложью публикацию о секретных ракетных базах на территории КНДР.

У себя в Twitter Трамп написал, что американской стороне известно об объектах, которые упоминаются в отчете экспертов Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

The story in the New York Times concerning North Korea developing missile bases is inaccurate. We fully know about the sites being discussed, nothing new - and nothing happening out of the normal. Just more Fake News. I will be the first to let you know if things go bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

"История в New York Times о том, что Северная Корея работает над своими ракетными базами, некорректна. Нам все известно об объектах, о которых идет речь, ничего нового, и ничего необычного не происходит. Просто еще одни фейковые новости. Я первым дам вам знать, если что-то пойдет не так", - отметил американский президент.

В свою очередь Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что на упоминаемой в отчете ракетной базе идет обычная деятельность, признаки повышенной активности не наблюдаются, сообщает Yonhap.

Ранее эксперты Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщали, что на территории КНДР расположены от 13 до 20 секретных военных баз, где могут храниться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

По данным экспертов, подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах.

Базы построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам. Одна из таких баз находится всего в 135 километрах к северо-западу от столицы Южной Кореи Сеула.