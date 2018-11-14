14 ноября 2018, среда

Трамп отреагировал на публикацию о секретных ракетных базах в КНДР

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трамп назвал ложью публикации о секретных ракетных базах в КНДР

Трамп назвал ложью публикации о секретных ракетных базах в КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал ложью публикацию о секретных ракетных базах на территории КНДР.

У себя в Twitter Трамп написал, что американской стороне известно об объектах, которые упоминаются в отчете экспертов Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

"История в New York Times о том, что Северная Корея работает над своими ракетными базами, некорректна. Нам все известно об объектах, о которых идет речь, ничего нового, и ничего необычного не происходит. Просто еще одни фейковые новости. Я первым дам вам знать, если что-то пойдет не так", - отметил американский президент.

В свою очередь Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что на упоминаемой в отчете ракетной базе идет обычная деятельность, признаки повышенной активности не наблюдаются, сообщает Yonhap.

Ранее эксперты Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщали, что на территории КНДР расположены от 13 до 20 секретных военных баз, где могут храниться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

По данным экспертов, подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах.

Базы построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам. Одна из таких баз находится всего в 135 километрах к северо-западу от столицы Южной Кореи Сеула.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове