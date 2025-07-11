«Вы увидите, что произойдет». Трамп отреагировал на российский удар по роддому в Харькове

11 июля, 18:47
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One, 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One, 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российский удар по роддому в Харькове в пятницу, 11 июля.

Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам перед вылетом в Техас, сообщает Assosiated Press.

На вопрос журналистов, известно ли ему о российской атаке на Украину, президент США Дональд Трамп ответил, что в курсе событий.

«Да, я знаю, что происходит. Вы увидите, что произойдет», — отметил он.

Утром 11 июля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа «шахед».

Реклама

Читайте также:
Летят со всех направлений. Россия изменила тактику ударов по Украине шахедами — CNN

Под обстрел попала жилая застройка. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере девять человек.

Среди раненых — трое рожениц: двое младенцев родились 10 июля, еще один — 8 июля. У матерей и новорожденных диагностирована острая стрессовая реакция, сообщили в областной прокуратуре.

Один из дронов-камикадзе попал в здание стоматологической клиники между первым и вторым этажом. По словам спикера горсовета Юрия Сидоренко, повреждено не менее 17 домов, в медицинском учреждении выбито около 200 окон.

Войска страны-агрессора России 11 июля атаковали Украину 79-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 44 дрона.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Харьковская область Харьков атака шахедов Дональд Трамп США Война России против Украины

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
«Длинная рука Израиля»: ЦАХАЛ получит еще два самолета-заправщика Boeing
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies