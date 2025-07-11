«Вы увидите, что произойдет». Трамп отреагировал на российский удар по роддому в Харькове

Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One, 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российский удар по роддому в Харькове в пятницу, 11 июля.

Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам перед вылетом в Техас, сообщает Assosiated Press.

На вопрос журналистов, известно ли ему о российской атаке на Украину, президент США Дональд Трамп ответил, что в курсе событий.

«Да, я знаю, что происходит. Вы увидите, что произойдет», — отметил он.

Утром 11 июля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа «шахед».

Реклама

Под обстрел попала жилая застройка. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере девять человек.

Среди раненых — трое рожениц: двое младенцев родились 10 июля, еще один — 8 июля. У матерей и новорожденных диагностирована острая стрессовая реакция, сообщили в областной прокуратуре.

Один из дронов-камикадзе попал в здание стоматологической клиники между первым и вторым этажом. По словам спикера горсовета Юрия Сидоренко, повреждено не менее 17 домов, в медицинском учреждении выбито около 200 окон.

Войска страны-агрессора России 11 июля атаковали Украину 79-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 44 дрона.