«Это невероятно». Трамп восторженно отозвался об украинцах, которые остаются в своих домах несмотря на российские ракетные атаки

Трампа поразили украинцы, которые остались в своих домах, несмотря на российские ракетные атаки (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп назвал «невероятным» то, что украинцы остаются в своих домах во время российских атак, зная, что ракета может попасть в их дом.

«Многие люди уехали, но многие остались — я не знаю. Они действительно остаются. Это невероятно, как они остаются, зная, что ракета может попасть в твой дом и твой дом обвалится на тебя…» — сказал президент США в понедельник, 14 июля, во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

По его словам, в Украине вместо арматуры используют тяжелую бетонную застройку.

«Это очень тяжелые и большие дома, а разрушаются они так, как будто сделаны из бумаги. Невероятно видеть, как это происходит и погибает столько людей», — отметил Трамп.

Он также отметил, что россияне уничтожают украинскую энергетическую инфраструктуру, а на ее восстановление «понадобятся годы».

«Это будет следующая проблема, потому что на это потребуется много времени. Многие города разрушены до основания», — сказал глава Белого дома.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружения на миллиарды долларов. Генсекретарь НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в частности средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Ранее президент США говорил, что Украина получит ЗРК Patriot, а расходы оплатит Евросоюз.