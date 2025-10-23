В Белом доме заявили, что встреча между Трампом и Путиным еще возможна, но она «должна дать ощутимый положительный результат»

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

В Белом доме в четверг, 23 октября, заявили, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина все еще возможна, но она «должна дать ощутимый положительный результат».

Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, Трамп всегда говорил, что «введет санкции против России, когда сочтет это уместным и нужным».

«И вчера [22 октября] был такой день. Президент [США] долго выражал свое разочарование Путиным и, будем откровенны, обеими сторонами войны. Он всегда говорил, что для переговоров о хорошем соглашении по прекращению огня обе стороны должны быть в этом заинтересованы. Трамп чувствует, что, к сожалению, он в последнее время не видит заинтересованности и действий с российской стороны для продвижения к миру…», — заявили в Белом доме.

Левитт также уточнила, что встреча между президентом США и российским диктатором не исключается полностью. По ее словам, «однажды это может произойти».

«Но мы хотим быть уверенными, что встреча будет иметь ощутимый положительный результат и что она не будет тратить зря время президента…», — добавила она.

Пресс-секретарь Трампа добавила, что госсекретарь США Марко Рубио считает последний разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым «продуктивным, но Трамп хочет гарантировать, что встреча между ним и Путиным не будет пустой тратой времени».

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.

«Это масштабные санкции. Две крупнейшие нефтяные компании среди крупнейших в мире, они российские. Они добывают много нефти. И, надеемся, это побудит [Путина], надеемся, он станет благоразумным», — заявил Трамп.