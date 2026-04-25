«У нас есть все карты». Трамп отменил поездку американской делегации в Пакистан для переговоров с Ираном

Трамп отказался от переговоров с Ираном в Пакистане (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп отменил поездку спецпредставителя США Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном. Об этом Трамп сообщил в интервью Fox News в субботу, 25 апреля.

Трамп объяснил, что американской делегации нет смысла 18 часов лететь в Пакистан, поскольку у США «на руках все карты» в войне с Ираном.

«Я недавно сказал своим людям: „Нет, вы не летите туда 18 часов“. У нас есть все карты. Они могут звонить нам в любое время, но вы больше не будете лететь 18 часов, чтобы сидеть, сложа руки, и болтать ни о чем», — заявил американский президент.

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24 апреля в CNN сообщали, что Трамп отправит своих спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с иранской стороной.

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Исламабаде сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в столицу Пакистана вечером — для возможного второго раунда мирных переговоров с Соединенными Штатами.

21 апреля американский президент Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и прекращения «воинственных действий» Израиля.