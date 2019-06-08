Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Андрей Смирнов
Медведчук плюнул на часть украинцев
Роберт Бассили
Попасть в ловушку. Когда бизнесмены на грани самоубийства
Кристина Бердинских
25% Порошенко. Кому они достанутся?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Трамп отложил введение новых пошлин на товары из Мексики

Сегодня, 05:12
Цей матеріал також доступний українською
Трамп отложил введение новых пошлин на товары из Мексики - фото

REUTERS/Tom Brenner

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок благодаря соглашению, к которому пришли стороны в результате переговоров.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок», − написал американский лидер в Twitter.

Он также добавил, что Мексика согласилась принять решительные меры, чтобы остановить поток миграции к южной границе США.

По словам Трампа, Госдепартамент в ближайшее время предоставит подробности переговоров.

Ранее Трамп заявлял, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.

Теги:   Пошлины Мексика Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 20:10

img
Непродуманные действия власти: в Госкино отреагировали на ситуацию вокруг кинотеатра Киев
Футбол

Вчера, 23:41

img
Украина разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020
Футбол

Вчера, 16:43

img
Шевченко назвал окончательный состав на матч Украина — Сербия

ТОП 3

Политика

Вчера, 13:17

img
Нам наплевать на реакцию в Украине. Медведчук и Бойко приехали в РФ на «переговоры»
9611
Геополитика

Вчера, 21:40

img
США поставили Турции ультиматум по С-400
7502
Политика

6 июня, 18:37

img
Сайдик: Вопрос о снятии блокады был поднят представителями ОРДЛО и поддержан РФ
5988