Трамп отложил введение новых пошлин на товары из Мексики Сегодня, 05:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Tom Brenner Дональд Трамп REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок благодаря соглашению, к которому пришли стороны в результате переговоров.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок», − написал американский лидер в Twitter.

Он также добавил, что Мексика согласилась принять решительные меры, чтобы остановить поток миграции к южной границе США.

По словам Трампа, Госдепартамент в ближайшее время предоставит подробности переговоров.

Ранее Трамп заявлял, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.