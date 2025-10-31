После извинений Карни. Трамп заявил, что не возобновит торговые переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Канады Марк Карни извинился за «антитарифную» телевизионную рекламу, но подчеркнул, что торговые переговоры между двумя странами не будут возобновлены.

Это он заявил в пятницу, 31 октября, во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, сообщает Bloomberg.

На вопрос, будут ли возобновлены переговоры между Белым домом и правительством Канады, Трамп ответил отрицательно.

«Нет, но у меня очень хорошие отношения. Я его очень люблю, но, знаете, то, что они сделали, было неправильно. Он был очень вежлив. Он извинился за то, что они сделали с рекламой», — сказал американский президент.

Bloomberg отмечает, что ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что цель состоит в том, чтобы США и Канада возобновили переговоры после их срыва на прошлой неделе и более тесно сотрудничали в сферах нефти, газа и критически важных минералов.

23 октября Дональд Трамп заявил, что США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за рекламного ролика с фрагментом выступления Рональда Рейгана, который был использован без разрешения Фонда Рейгана.

Как пояснил Трамп в Truth Social, реклама, которую, по его утверждению, профинансировали власти канадской провинции Онтарио, содержала монтаж из выступления Рейгана 1987 года, где тот говорил о свободной торговле и импортных пошлинах. По данным американского президента, она стоила 75 000 долларов.

В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин, отметил, что его правительство в любой момент готово возобновить торговые переговоры с Соединенными Штатами.